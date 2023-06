Adolescente e homem são baleados em Barra de Jangada

A- A+

Um adolescente de 14 anos e um homem de 25 anos foram baleados na Estrada de Curcurana, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Os disparos foram feitos no fim da tarde desse domingo (25).



Feridas, as dus vítimas foram encaminhadas, conscientes, para hospitais - uma foi para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e a outra para a Restauração, no Recife.

Para o local do crime, foram enviados agentes do 18º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a assessoria de Comunicação da Polícia Militar, a Polícia Civil "vai investigar a autoria e a motivação do crime."

