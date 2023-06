Adolescente é morto a tiros enquanto assistia "Transformers" em cinema nos EUA

A- A+

Um adolescente de 19 anos morreu na terça-feira (13) após ser baleado no peito enquanto assistia “Transformers: O Despertar da Fera” dentro de um cinema em Washington, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, a suspeita é a de que o jovem tenha sido vítima de um “ataque direcionado”.

Agora, as autoridades buscam por um “homem de pele escura, com cerca de 1,70 de altura”. Ele estaria com uma máscara de esqui no momento do ataque, que não feriu nenhuma outra pessoa além do jovem. À imprensa local, o amigo da vítima, também de 19 anos, disse ter ficado ao lado dele até “seu último suspiro”.

“Este foi um incidente caótico, tanto para o público como para os oficiais. Temos pistas sólidas nesta investigação, e estou esperançoso de que iremos identificar e prender o suspeito em breve” disse em comunicado o chefe da polícia de Kent, Rafael Padilla.

O teatro permaneceu fechado na quarta-feira. No site, o local pede “desculpas pelo inconveniente” e avisa que está “temporariamente fechado”.

