Adolescente é morto após roubo em Olinda; suspeito de 15 anos é apreendido com arma e munições
Suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio
Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de roubar e matar outro adolescente, de 13 anos, no bairro do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu na sexta-feira (19) e confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta segunda (22).
De acordo com a corporação, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio - que é o roubo seguido de morte -, que vitimou o adolescente de 13 anos.
Com o apreendido foram encontradas arma de fogo e munições subtraídas na ocasião do crime.
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"Após a realização dos procedimentos cabíveis, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e permanece à disposição da Justiça", destacou a PCPE.
O caso foi registrado por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).