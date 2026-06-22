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latrocínio Adolescente é morto após roubo em Olinda; suspeito de 15 anos é apreendido com arma e munições Suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de roubar e matar outro adolescente, de 13 anos, no bairro do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na sexta-feira (19) e confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta segunda (22).



De acordo com a corporação, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio - que é o roubo seguido de morte -, que vitimou o adolescente de 13 anos.



Com o apreendido foram encontradas arma de fogo e munições subtraídas na ocasião do crime.

"Após a realização dos procedimentos cabíveis, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e permanece à disposição da Justiça", destacou a PCPE.



O caso foi registrado por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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