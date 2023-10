A- A+

POLÍCIA Adolescente é morto pela namorada; ele teria se negado a dar senha do Instagram, diz tia do jovem O jovem chegou a ser levado a hospital, mas não resistiu e morreu

Um adolescente de 17 anos foi morto com uma facada pela namorada, de 19 anos, após ter se negado a dar a senha do Instagram para ela. O crime aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira (5), no bairro Amaro Branco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os dois discutiram, e o adolescente pegou uma faca e desferiu um golpe no braço da namorada. Em seguida, ela tomou a faca dele e o esfaqueou na região do abdômen.

O adolescente chegou a ser socorrido inicialmente para o Hospital Tricentenário, em Olinda. Depois, ele foi encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na RMR, onde não resistiu e morreu.

O caso foi registrado pela equipe de Força-tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. A mulher foi presa e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Em entrevista à TV Guararapes na manhã desta sexta-feira (6), uma tia do jovem disse que a namorada já havia atacado o adolescente anteriormente.

"Nunca apoiamos esse relacionamento. Da primeira vez, ela tinha dado uma 'giletada' nele, e disse que tinha caído do cavalo. Da segunda vez, ela deu uma facada, e, dessa vez, ela meteu uma facada nele que bateu no fígado dele", disse.

Ela disse que a família da mulher alega que o jovem "estaria errado". "Ele não está errado, foi por causa de uma troca de uma senha do Instagram. O Instagram é dele, ele muda a senha hora que ele quiser", completou.

A tiaa lamentou e disse que a família do jovem teria recebido ameaças da família da namorada. "Eu quero que ela pague e que a família dela não fique ameaçando de tocar fogo na casa da minha irmã", acrescentou.

