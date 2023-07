A- A+

câncer Adolescente e seu cachorro são diagnosticados com o mesmo tipo raro de câncer, na Inglaterra Phoebe Daniel enfrentou um osteossarcoma ao mesmo tempo que seu cão, Chops, também teve a doença

Uma adolescente de 13 anos foi diagnosticada com um tipo raro de câncer nos ossos sete meses depois que a mesma doença foi detectada em seu cachorro de estimação, na Inglaterra. Phoebe Daniel passou pelo tratamento consolado pelo animal que, não resistiu e morreu um ano depois.

A estudante descobriu um osteossarcoma em abril de 2021. Trata-se de um tipo de câncer ósseo que ocorre com mais frequência em crianças e adultos jovens. Ela enfrentou seis ciclos de quimioterapia e teve de colocar um implante de titânio no joelho e na tíbia.

Enquanto enfrentava a doença, Phoebe recebia o carinho do seu cachorro, um dálmata chamado Chops. O cão também havia sido diagnosticado osteossarcoma e, mesmo assim, não saía do lado de adolescente.

O cachorro chegou a ter uma pata traseira amputada durante o tratamento. Mas ele acabou morrendo em dezembro do ano passado.

— Foi a coisa mais estranha quando Phoebe foi diagnosticada com o mesmo câncer apenas sete meses depois — disse a mãe de Phoebe, Gemma Daniel, em entrevista ao Daily Mail. — Sinto que eles realmente se relacionam com o que passaram, então quando Chops nos deixou no Natal, ficamos todos arrasados — acrescentou.

O tratamento de Phoebe durou oito meses no total. A jovem agora é considerada curada do câncer.

