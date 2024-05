A- A+

violência Adolescente é suspeito de matar a própria família em casa em SP; jovem teria usado arma do pai Policiais militares foram acionados no domingo (19), pelo próprio adolescente

Um adolescente de 16 anos foi apreendido sob suspeita de ter matado os pais e a irmã dentro da casa onde a família vivia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado na Vila Jaguara, zona oeste da capital paulista.



Conforme a investigação, policiais militares foram acionados no domingo (19), pelo próprio adolescente, que teria confessado ter cometido o crime contra a própria família na sexta-feira (17).

O adolescente foi conduzido à delegacia e, posteriormente, à Fundação Casa. Até esta segunda, 20, o suspeito não tinha defesa constituída para o caso.

"O menor relatou que usou a arma do pai, um GCM (guarda civil metropolitano) de 57 anos, para cometer os crimes contra ele, a irmã, de 16, e a mãe, de 50", disse a pasta.

Segundo a polícia, a arma e o celular do menor foram apreendidos e a perícia acionada.

O caso foi registrado como "ato infracional de homicídio - feminicídio, ato infracional de posse ou porte ilegal de arma de fogo e ato infracional - vilipêndio a cadáver (ofensa grave que viola o respeito aos mortos)" no 33° DP (Pirituba).

