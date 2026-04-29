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CRIME Adolescente esfaqueia o pai no Recife em suposto desafio na plataforma Roblox Crime aconteceu na casa dos dois, no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, no dia 23 de abril

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela polícia suspeito de esfaquear o pai, que tem 43 anos. O crime aconteceu na casa dos dois, no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, no dia 23 de abril.

De acordo com a Polícia Federal, existe a suspeita de que o menor tenha sido desafiado a cometer o delito na plataforma de jogos online Roblox e, em seguida, tirar a própria vida.

A ocorrência inicialmente foi registrada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que enviou uma equipe ao local e constatou o esfaqueamento.

"A vítima levada pelo SAMU para o Hospital da Restauração. Após alta médica, os envolvidos foram levados para a DPCA, para adoção das medidas", completou a Polícia Militar.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o casso como "ato infracional análogo a tentativa de homicídio". As investigações seguem em andamento.

Polícia investiga caso por meio da Delegacia de Crimes Contra Criança e Adolescente (DPCA). - Foto: Google Street View/Reprodução

Crime acende alerta da PF

Devido à gravidade do caso, a Polícia Federal repassou orientações para pais e responsáveis, que devem redobrar atenção para plataformas como a Roblox. O alerta vale principalmente para crianças e adolescentes, que estão mais vulneráveis a crimes cibernéticos.

"Roblox é uma plataforma de criação e socialização, onde o objetivo é explorar, aprender programação e empreender. Porém, também é permitido a interação com pessoas desconhecidas através de chats ou salas de conversas virtuais, quer seja por mensagens de texto, áudio ou vídeo", explicou Giovani Santoro, especialista em cibersegurança.

De acordo com a Santoro, criminosos costumam se infiltrar na plataforma, criar perfis falsos e oferecer prêmios e recompensas para ajudar os menores a vançar no jogo. Com isso, criam uma relação de confiança, "para depois manipulá-los emocionalmente e convencê-los a cometerem uma série de crimes e até mesmo abusar sexualmente delas".

"Infelizmente existem hoje filhos órfãos de pais vivos, porque eles não sabem de nada que acontecem na rotina diária de seus filhos em virtude de não participarem ativamente do convívio diário deles", completou.

Roblox é uma plataforma de jogos online. - Foto: Divulgação / Roblox Corporation

Medidas de restrição na Roblox

Após uma série de denúncias e conteúdos inadequados para menores de idade, a Roblox anunciou novas mudanças de restrição no dia 13 de abril. A plataforma vai segmentar os usuários por faixas etárias com três tipos de contas diferentes a partir de junho.

No ano passado, o jogo criou um sistema de verificação para conectar apenas pessoas com faixas etárias similares no chat, consequentemente proibindo adultos de interagirem com crianças.

Até o momento, cerca de 72 milhões de usuários no mundo já passaram pela verificação de idade. O número representa metade do total de inscritos no Roblox. Aqueles que não passarem pelo processo só poderão acessar a conta para crianças de até oito anos e não terão o chat liberado.

Confira, abaixo, algumas orientações da PF para cuidado de menores em plataformas online:

Tenha um vínculo de amizade e cumplicidade com seus filhos: Deve-se ter pelo menos dez minutos de conversa com seu filho diariamente para saber a rotina dele e como está o seu estado mental;

Não permita altas horas de exposição na internet: A Organização Mundial de Saúde) recomenda que os pais tem que estabelecer limites de uso dos celulares e computadores aos seus filhos. Crianças de 0 a 2 (dois) anos não devem ser expostas a telas em nenhum momento. Um período de 1 (uma) hora por dia para crianças (2 a 5 anos), até 2 horas para faixas etárias (6 e 10 anos) até 3 horas para adolescentes (11 a 18 anos);

Os pais devem alertar e conscientizar a criança sobre os perigos e como ela pode encontrar e ensiná-lo a evita-los.

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