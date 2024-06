Adolescente faz parto de emergência após ser baleada; bebê foi atingido na perna

A- A+

Uma adolescente de 16 anos, grávida de nove meses, foi baleada durante um assalto e teve de fazer um parto de emergência em Imperatriz, no Maranhão, no domingo, 16. O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores do crime.

A jovem foi socorrida à Maternidade de Alto Risco do município, onde passou por cesariana. O recém-nascido deve ser operado nesta segunda-feira, 17, já que também foi atingido por um dos disparos e ficou com a bala alojada na perna.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ambos estão recebendo assistência nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital

No momento do crime, a jovem era acompanhada pelo companheiro, que também foi baleado. Em razão do estado de saúde, as vítimas ainda não foram ouvidas pela investigação, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

"Sobre motivação, a SSP esclarece que serão apontadas no decorrer da investigação", disse o órgão em nota.





