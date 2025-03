Adolescente indiano entra para o 'Guinness' por quebrar recorde de rosto mais peludo

A- A+

Leia também

• Quem substituiria o Papa Francisco se ele permanecesse hospitalizado na Páscoa?

• Confirmadas penas de prisão para 10 ativistas climáticos britânicos

• Papa Francisco marca três semanas de internação com áudio inesperado

Lalit Patidar, um jovem de 18 anos da Índia, acaba de conquistar um lugar no Guinness World Records por ter o rosto mais peludo do mundo.

Ele impressionou os especialistas ao apresentar uma densidade capilar de mais de 201 fios por centímetro quadrado, resultado de uma rara condição chamada hipertricose, também conhecida como ‘síndrome do lobisomem’. O distúrbio provoca um crescimento excessivo de pelos e tem poucos casos registrados desde a Idade Média.

Durante a infância, Patidar enfrentou desafios devido à sua aparência, especialmente nos primeiros dias de escola, quando seus colegas demonstravam medo e estranhamento.

Com o tempo, no entanto, ele conseguiu mostrar que sua diferença era apenas externa. "Quando passaram a me conhecer, entenderam que eu não era tão diferente deles", contou ao Guiness.

Apesar de lidar ocasionalmente com comentários maldosos, ele afirmou que a maioria das pessoas o trata com respeito. A quem sugere que ele remova os pelos do rosto, sua resposta é simples: ele gosta da própria aparência e não pretende mudá-la.

Patidar ainda viajou para Milão, na Itália, para participar do programa de TV Lo Show dei Record, onde passou por uma avaliação detalhada para confirmar seu recorde.

A medição foi feita por um tricologista, profissional dedicado às questões capilares, que analisou pequenas áreas raspadas do rosto para calcular a densidade capilar. Ao receber a confirmação do recorde, ele comemorou: "Estou sem palavras, muito feliz com esse reconhecimento."

Além do título no Guinness, o jovem também se destaca nas redes sociais, onde compartilha sua rotina com milhares de seguidores. No Instagram, ele acumula mais de 265 mil seguidores, enquanto seu canal no YouTube já ultrapassa 108 mil inscritos.



Veja também