Violência Adolescente invade escola e ataca crianças a faca no Rio Grande do Sul; dois ficam feridos As aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal de ensino por tempo indeterminado

Um adolescente invadiu e promoveu um ataque com faca na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no município de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira, 8. De acordo com a prefeitura, duas crianças foram atingidas e estão em atendimento.



"A Administração Municipal de Estação informa que teve um trágico acontecimento envolvendo a Escola Maria Nascimento Giacomazzi, mas a polícia já tomou as devidas providências e estamos auxiliando em tudo."

O agressor foi apreendido e as duas crianças atingidas estão em atendimento, informou o Município. As aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal de ensino por tempo indeterminado.

"Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período", disse a prefeitura. O município tem cerca de seis mil habitantes.

