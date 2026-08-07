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Tragédia Adolescente mata avós, alunos e professores na Tailândia Autor dos disparos também morreu, segundo as autoridades, que não especificaram se foi morto pela polícia ou se tirou a própria vida

Um adolescente de 14 anos matou suas avós nesta sexta-feira (7) antes de seguir para sua escola em Tailândia, onde jogou a vida de cinco pessoas.

As autoridades anunciaram inicialmente oito mortos, mas revisaram o número para sete: os dois avós, dois professores e três membros do corpo docente.

O autor dos disparos havia “planejado claramente” o ataque e tirou a própria vida com a arma, declarou no local dos fatos o primeiro-ministro, Anutin Charnvirakul. Ele falou como um aluno que estava sob pressão na escola.

Além disso, mais de 30 pessoas ficaram feridas, das quais nove se encontram em estado grave, detalhado.

"Ouvi muitos tiros, muito altos, porque parecia que os atiradores estavam justamente no andar de cima. Eu consegui até ouvir as cápsulas batendo no chão e o barulho do metal", declarou Pawarisa Maylissa, uma estudante.

“Eu tive medo de morrer e de não realizar meus sonhos”, afirmou em frente à escola Debsirin, na província de Nonthaburi, ao norte de Bangcoc.

Após a tragédia, os pais correram para o local para buscar seus filhos, enquanto alunos e funcionários se consolavam do lado de fora.

Fotos publicadas pela imprensa local mostram o suspeito vestido com um uniforme escolar roxo e uma bolsa preta a tiracolo, com várias cápsulas de bala visíveis no chão.

"Um garoto perturbado"

"Era um garoto perturbado. Meu grupo de amigos, que o conhecia, dizia que ele se interessava pelo FBI e por armas, e que muitos outros alunos o assediavam", contou à AFP Purin Khumchoo, de 17 anos, depois de ter escapado por pouco das balas.

"Quando vi que ele apontou a arma para mim, pensei que parecia muito profissional, como se estivesse treinando havia muito tempo", acrescentou o adolescente.

Quinze alunos sofreram lesões ao tentar fugir, declarou a vice-ministra do Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, à emissora pública Thai PBS.

"Vi milhares de alunos correndo. Alguns nem sequer foram calçados", afirmou Thongchai Thanakat, piloto de mototáxi que trabalha há vinte anos em frente ao colégio, com capacidade para 3.000 estudantes.

“Sinto-me muito mal por um aluno cujo corpo vi depois que ele foi atingido em cheio na cabeça”, acrescentou. "É realmente triste".

Um "incidente terrível"

O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul qualificou o ocorrido como um “incidente terrível”.

Segundo o primeiro-ministro, a arma, registrada legalmente, estava guardada em uma casa, mas o adolescente "conseguiu ter acesso a ela de alguma forma".

"Nunca deveria ter acontecido. Como isso poderia acontecer em nosso país?", lamentou.

A Tailândia tem uma das maiores taxas de posse de armas de fogo da região, com cerca de 10 milhões em circulação, ou seja, uma para cada sete habitantes.

As promessas anteriores de suportar as leis sobre armamento não impediram que os disparos continuassem de forma recorrente.

A polícia tailandesa deteve, em fevereiro, um adolescente que abriu fogo numa escola no sul do país, resultando na morte de uma pessoa (o diretor) e em dois estudantes feridos.

Em 2022, um ex-policial armado com uma pistola e uma faca invadiu uma creche no norte do país e matou 24 crianças e 12 adultos.

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