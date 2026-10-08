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Tragédia Adolescente mata uma pessoa e fere outras duas em escola na Polônia Embora esse tipo de ataque seja pouco frequente no país, a polícia apreendeu na mesma manhã outro adolescente de 17 anos em Sierpc, a 125 quilômetros de Varsóvia

Um polonês de 15 anos matou a facadas a zeladora de sua antiga escola e feriu outros dois adultos nesta quinta-feira (8), um dia após um ataque semelhante deixar nove feridos em outra instituição de ensino no país, informou a polícia.

"A polícia apreendeu um jovem de 15 anos" após a agressão a três adultos na escola de ensino fundamental João Paulo II em Leszczydol-Nowiny, a 70 quilômetros de Varsóvia, declarou à AFP uma porta-voz da polícia.

Uma das vítimas, de 37 anos, morreu em consequência dos ferimentos, informou a polícia regional na rede social X.

"A zeladora foi a primeira pessoa atacada pelo ex-aluno. Depois, um professor e o diretor da escola conseguiram contê-lo, embora tenham sido golpeados com a arma", explicou Katarzyna Kucharska, porta-voz da polícia da região de Varsóvia.

Embora esse tipo de ataque seja pouco frequente na Polônia, a polícia apreendeu na mesma manhã outro adolescente de 17 anos em Sierpc, a 125 quilômetros de Varsóvia, que manifestou sua intenção de fazer 'algo grandioso' em sua escola. Os agentes encontraram uma bolsa com duas facas em seu apartamento.

Na quarta-feira, outro estudante, de 19 anos, feriu nove pessoas com uma arma branca em uma escola técnica de Ostroleka, a 120 quilômetros de Varsóvia. A polícia também encontrou explosivos em uma mochila abandonada nesta instituição.

Após esses incidentes, o primeiro-ministro, Donald Tusk, convocou com urgência uma reunião com vários membros de seu gabinete e responsáveis da polícia.

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