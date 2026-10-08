A- A+

Violência Adolescente mata uma pessoa e fere outras duas em escola na Polônia Polícia investiga possível influência de episódios recentes de violência

Um adolescente polonês de 15 anos matou a facadas nesta quinta-feira (8) uma funcionária de sua antiga escola e feriu outros dois adultos, um dia depois de outro ataque semelhante deixar nove feridos em uma escola de ensino médio do país, informou a polícia.

"Esse culto à violência se tornou onipresente no mundo e, infelizmente, também chegou à Polônia", lamentou em entrevista coletiva o primeiro-ministro Donald Tusk, que convocou uma reunião de emergência com integrantes de seu gabinete e responsáveis pela polícia.

Ele mencionou "um fenômeno de imitação" que afeta crianças e adolescentes, "muito frequentemente em situação de crise de saúde mental" e "sob a influência da internet (...), dos videogames, de conteúdos" que promovem a violência.

"A polícia deteve um jovem de 15 anos" após o ataque a três adultos na escola de ensino fundamental João Paulo II de Leszczydol-Nowiny, uma pequena localidade cerca de 70 quilômetros a leste de Varsóvia, declarou à AFP uma porta-voz policial.

Uma das vítimas, a funcionária responsável pela zeladoria da escola, de 37 anos, morreu em decorrência dos ferimentos, informou posteriormente a polícia regional na rede social X.

"A funcionária foi a primeira pessoa atacada pelo ex-aluno. Depois, um professor e o diretor da escola conseguiram dominá-lo, embora ele os tenha atingido com sua arma", explicou Katarzyna Kucharska, porta-voz da polícia da região de Varsóvia.

Segundo testemunhas, o adolescente usava um capacete com uma câmera acoplada para filmar seus atos. Não se sabe se pretendia divulgar as imagens.

Uma avó que foi buscar o neto de 11 anos na escola culpou a "internet".

"Que o Estado faça alguma coisa de uma vez por todas com essas histórias de internet. Não vai melhorar, só vai piorar (...). Os telefones, a internet, não há outra coisa", declarou a um jornalista da AFP.

Embora esse tipo de ataque seja pouco frequente na Polônia, a polícia prendeu naquela mesma manhã outro adolescente, de 17 anos, em Sierpc, cerca de 125 quilômetros a noroeste de Varsóvia, depois que ele manifestou a intenção de fazer "algo grandioso" em sua escola.

Os agentes encontraram em seu apartamento uma bolsa com duas facas.

Na quarta-feira, outro estudante, de 19 anos, feriu nove pessoas com uma arma branca em uma escola técnica de Ostroleka, cerca de 120 quilômetros ao norte de Varsóvia.

Em uma mochila abandonada dentro da instituição, a polícia também encontrou explosivos.

Veja também