Adolescente mordida por tubarão em Piedade tem braço amputado

A adolescente de 15 anos mordida por um tubarão no início da tarde desta segunda-feira (6) teve o seu ombro esquerdo amputado. O caso aconteceu na Praia de Piedade, próximo ao Hotel Golden Beach.

De acordo com o coordenador médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Jaboatão dos Guararapes, Cícero Barros, “a própria laceração promovida pelo animal amputou o membro superior esquerdo dela”.

Ainda segundo o médico, o resgate à vítima precisou ser feito pela viatura tradicional do Samu, por conta da demora do helicóptero.

A adolescente é a terceira vítima de mordida de tubarão em Pernambuco neste ano. O primeiro caso, registrado no dia 20 de fevereiro, foi de André Luiz, que surfava em uma área proibida, na Praia de Del Chifre, em Olinda. O segundo episódio, neste domingo (5), foi em Piedade, onde um adolescente de 14 anos tomava banho em área proibida, acompanhado do tio.

Diferente dos dois últimos, o caso desta tarde não aconteceu em área proibida. A adolescente estava tomando banho de mar num local permitido, e com água na altura da cintura quando foi surpreendida pelo animal. Ela foi retirada do mar por pessoas que estavam no local no momento.



