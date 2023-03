A- A+

Incidente com tubarão Adolescente mordido por tubarão em Jaboatão tem perna amputada e recebe alta de UTI De acordo com o hospital, o quadro de saúde do adolescente é estável

O adolescente de 14 anos que foi mordido por um tubarão no domingo (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, teve a perna amputada devido à gravidade das lesões, segundo informou em boletim o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana, nesta segunda-feira (6), onde o jovem está internado.

De acordo com o hospital, o quadro de saúde do adolescente é estável. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a enfermaria. O hospital afirmou que o jovem "permanecerá sob os cuidados de equipe multiprofissional".

O HR ainda informou que o adolescente e a família "estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital".

O adolescente tomava banho na praia de Piedade, no trecho da Igrejinha, quando foi mordido por um tubarão de espécie ainda não identificada, na coxa direita.

No domingo, o rapaz passou por uma cirurgia com especialistas em Traumatologia e Cirurgia Vascular.

Entenda o caso

O incidente aconteceu por volta das 11h20, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nas proximidades da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, um adolescente de 14 anos, estava na praia acompanhado do tio.

O rapaz foi retirado do mar pelo tio e resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que socorreu a vítima para o bairro do Derby, na área central do Recife.

No local, uma ambulância de suporte avançado do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração, também no bairro do Derby.

O local é proibido para banho de mar desde o mês de julho de 2021, após a expedição de decreto municipal, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

