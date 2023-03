Adolescente mordido por tubarão na praia de Piedade passa por cirurgia e está em estado grave

A- A+

O adolescente de 14 anos, vítima de um ataque de tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, passou por cirurgia e está em estado grave, mas estável, segundo o Hospital da Restauração (HR).

A vítima, que foi mordida na coxa direita na manhã deste domingo (5), está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HR, no bairro do Derby, área central do Recife.

Em nota, o hospital informou que o rapaz passou por uma cirurgia com especialistas em Traumatologia e Cirurgia Vascular.

Entenda o caso

O incidente aconteceu por volta das 11h20, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nas proximidades da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, um adolescente de 14 anos, estava na praia acompanhado do tio.

O rapaz foi retirado do mar pelo tio e resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que socorreu a vítima para o bairro do Derby, na área central do Recife.

No local, uma ambulância de suporte avançado do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração, também no bairro do Derby.

O local é proibido para banho de mar desde o mês de julho de 2021, após a expedição de decreto municipal, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).



