Adolescente morre após ser atropelado acidentalmente pelo pai, em Ribeirão, na Mata Sul

Um adolescente de 18 anos morreu atropelado acidentalmente pelo próprio pai, no município de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (31), em frente a um galpão às margens da antiga BR-101, no momento em que o pai manobrava um caminhão para que outro veículo entrasse no espaço.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na ocasião, o adolescente, identificado como Allan Guthiery Bismarck de Oliveira, se pendurou na escada do caminhão conduzido pelo pai, se desequilibrou e caiu embaixo do veículo.

O motorista não viu o próprio filho e acabou o atropelando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima sem vida no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Ainda segundo a PCPE, o acidente foi registrado pela Delegacia da 71ª Circunscrição de Ribeirão como ocorrência de homicídio culposo de trânsito. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", disse a corporação.

