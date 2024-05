Adolescente morre após ser atropelado ao tentar atravessar BR-232 fora da faixa de pedestre

A- A+

Um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado ao tentar atravessar a BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu por volta das 18h40 dessa quarta-feira (15), no km 128,3 da rodovia.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o adolescente foi atingido por um carro modelo Jeep Renegade, no momento em que atravessava a via em um ponto sem faixa de pedestre.



Na ocasião, ele, que não teve o nome divulgado, estava acompanhado da irmã, de 15 anos, e outros dois adolescentes, que não foram atingidos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PRF informou que a condutora do veículo envolvido permaneceu no local e disse ter sido surpreendida pelos adolescentes tentando atravessar a rodovia, não conseguindo desviar a tempo.



A motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ela se apresentou à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC), o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) também estiveram no local.

Veja também

MUNDO Reino Unido debate alterar lei do aborto pela primeira vez em quase 60 anos