inglaterra Adolescente morre após sofrer reação alérgica grave com bolinho de arroz de restaurante; entenda Hollie Stokes, de 17 anos, começou a passar mal no quintal de uma amiga

Antes de sair para trabalhar, no que seria o seu última dia com vida, Hollie Stokes, de Birmingham, na Inglaterra, beijou seus familiares e se despediu. Horas mais tarde, a adolescente de 17 anos sofreu uma grave reação alérgica a nozes após comer um bolo de arroz que continha a semente. Segundo o relatório policial, Hollie desmaiou no quintal da casa dos amigos antes da chegada dos paramédicos.

No início das investigações, uma mulher foi presa por suspeita de assassinato, no entanto, ela foi solta com o encerramento do caso. Sua mãe, Kerrie Stokes, afirma que a morte da filha foi "horrível" e "indigna", ao que pede que os policiais continuem investigando.

Jornais locais reportam que existe um vídeo que parece mostrar Hollie perguntando a um dos atendentes do restaurante que serviu o bolo de arroz se o prato contém nozes, ao que a mulher aparentemente responder que não.

Sintomas de alergia

As reações alérgicas comuns tem como sintomas sentir coceira na boca ou nas orelhas, dor de garganta, urticária na boca ou inchaço nos lábios, boca, língua ou garganta. No entanto, como aconteceu com Hollie, o desfecho pode ser mortal quando sintomas respiratórios ou cardiovasculares aparecem, como a sensação de sufocamento ou até mesmo desmaio com perda de consciência.

