Saúde Adolescente morre de parada cardíaca após realizar desafio com chips ultra apimentados Criado pela marca americana Paqui, as pimentas utilizadas no produto eram mudadas anualmente, desde 2016

Um famoso desafio de comer chips picantes foi apontado como responsável por matar Harris Wolobah, de 14 anos, em Massachusetts, nos Estados Unidos, em setembro de 2023. O "One Chip Challenge" (Desafio de um chip, traduzido do inglês) consiste em comer uma tortilla feita com algumas das pimentas mais fortes do mundo. De acordo com um relatório de autópsia liberado nesta quinta-feira (16), a causa foi uma parada cardíaca.

Além disso, o documento também relatou que Harris tinha cardiomegalia, isto é, um coração dilatado, que geralmente indica outro problema envolvendo o coração, e ponte miocárdica da artéria coronária descendente anterior esquerda, uma doença cardíaca congênita. Ambas as condições podem ter contribuído para a morte.



Criado pela marca americana Paqui, o produto tinha anualmente uma atualização das pimentas utilizadas em sua fórmula e tinha um caixão como embalagem. Desde 2016, quando o desafio foi inicado, atraía principalmente adolescentes. As escolhidas para o ano de 2023 foram carolina reaper e naga viper.

No estado da Califórnia, três jovens foram hospitalizados após participarem do desafio, e sete adoeceram em Minnesota. Logo após a morte, o produto foi retirado das prateleiras dos lojas e supermercados dos Estados Unidos.

