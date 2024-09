A- A+

MORTE Adolescente morre em piscina de parque construído para a Olimpíada do Rio As autoridades vão investigar se uma bomba sugou o rapaz, o que foi relatado por uma testemunha

Um adolescente de 15 anos morreu afogado na terça-feira, 24, em uma piscina de um parque aquático na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, responsável pelo Parque Radical de Deodoro, o garoto teria invadido a área da piscina após o seu fechamento e mergulhado.

As autoridades vão investigar se uma bomba sugou o rapaz, o que foi relatado por uma testemunha, segundo o Corpo de Bombeiros.

"É importante ressaltar que a bomba da piscina foi desligada às 17h30", diz a gestão municipal. Em dias úteis, o parque fecha às 18h, mas a piscina encerra as atividades às 16h. O menino teria entrado pouco depois desse horário na piscina. A prefeitura do Rio afirma que "se solidariza com familiares, amigos e vai acompanhar e colaborar com a investigação policial."

O Corpo de Bombeiros do Rio diz que o socorro foi chamado às 20h42 e, quando os agentes do quartel Ricardo de Albuquerque chegaram ao local, o menino já estava morto. O corpo foi removido da piscina, periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que o caso foi registrado na 33.ª DP (Realengo) e, desde então, "os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos".

Construído para a Olimpíada de 2016, o Parque Radical faz parte do Complexo Esportivo de Deodoro e foi um dos principais polos de competições dos Jogos.



