Jaboatão: adolescente de 14 anos tenta "surfar" em ônibus e morre após cair do veículo
Polícia Civil de Pernambuco disse ter registrado a ocorrência como "morte a esclarecer sem indício de crime"
Um adolescente de 14 anos morreu depois de cair de um ônibus em movimento em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O jovem tentava "surfar" no coletivo.
O acidente aconteceu na última sexta-feira (12) na rua 14, localizada no bairro do Curado IV. O ônibus operava a linha 361 - TI TIP/Curado IV.
De acordo com a Urbana-PE, representando a empresa Borborema, operadora da linha, o fato ocorreu quando o jovem, que estava pendurado em uma porta de um ônibus em movimento, colidiu contra um veículo que estava parado na via.
"Uma equipe da empresa foi enviada ao local para prestar o devido apoio e prontamente foram acionadas as autoridades competentes, incluindo o Instituto de Criminalística, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Jaboatão", afirmou, acrescentando que a empresa se solidariza com os amigos e parentes do jovem e informa que vai colaborar com as investigações sobre o caso.
"O motorista parou, pediu para ele descer do carro. Quando o motorista sobe novamente e segue, ele [o adolescente] sobe no carro e vai fazer o que não é para ser feito. O motorista em si não tem atribuição de polícia, quem tem que colocar para baixo é a segurança pública", disse Genildo Pereira, da assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários ao comentar o fato.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse nesta segunda-feira (15) ter registrado a ocorrência como "morte a esclarecer sem indício de crime".
A corporação confirmou que o adolescente "teria caído de um transporte público em movimento".
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", disse a polícia, acrescentando que o caso foi aberto na Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes.
"Surfe" em ônibus
Em novembro do ano passado, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) vetou a íntegra de um projeto de lei que proibía as práticas de "surfe" e "morcegamento" nos ônibus da RMR.
O texto havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e foi alvo de vários protestos por parte dos rodoviários, que organizaram atos no Recife contra a eventual aprovação da lei.
Periodicamente, o Grande Recife Consórcio de Transpore realiza campanha educativas em terminais integrados, escolas e outros espaços públicos para alertas sobre o risco atrelados ao "surfe" e "morcegamento", como são conhecidas as práticas de se pendurar ou subir no teto dos coletivos.