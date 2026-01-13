A- A+

Mossoró Adolescente pede desculpa por usar traje nazista em festa de formatura no Rio Grande do Norte O caso aconteceu em uma formatura de medicina, no último sábado (10), em Mossoró

O adolescente que utilizou um traje nazista no último sábado (10) pediu desculpas em um vídeo divulgado nas redes sociais. O caso aconteceu durante uma festa formatura de uma turma universitária do curso de medicina. As irmãs do adolescente eram as formandas, e ele estava no ambiente como convidado.

Na postagem, o garoto disse que, apesar de sempre ter desejado ser famoso e importante, não sabia a repercussão que o uso do traje poderia gerar.

“Eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, quem se sentiu triste com essa situação e minhas atitudes. Eu não sabia a repercussão que isso iria tomar”, disse o adolescente no vídeo.

Segundo o jovem, a roupa foi comprada em uma feira de Fortaleza, e ele acreditava que seria apenas “mais uma” fantasia de um personagem, como Capitão América, Jason (personagem da franquia "Sexta-feira 13") e Napoleão Bonaparte.

“Eu sempre gostei de me fantasiar de personagens históricos e pensei que seria só mais um personagem, mas como vocês viram, não é. Peço desculpas as minhas primas e a minha família", finalizou.

Além do traje, o adolescente utilizava uma cruz de ferro, símbolo da ideologia nazista utilizada nos uniformes militares e insígnias do exército alemão de Hitler, e uma água estilizada, que remete ao símbolo oficial do Terceiro Reich.

Ainda no evento, o jovem tirou fotos com os familiares nas quais fazia um gesto semelhante à saudação nazista. Os pais do garoto ainda não se pronunciaram sobre o acontecimento.

Adolescente mudou de roupa, diz organização

De acordo com a organização do evento, o garoto chegou ao local da festa acompanhado dos pais e sem utilizar a vestimenta inadequada. A roupa foi trocada após o início da festa de formatura.

A Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente (DEA) de Mossoró abriu uma investigação sobre o caso.

No Brasil, a apologia ao nazismo é crime previsto na Lei nº 7.716/1989. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa.

