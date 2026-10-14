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Índia Adolescente procura hospital por inchaço na sobrancelha e descobre dente crescendo perto do olho Exames identificaram um canino completamente formado em uma localização incomum; médicos não conseguiram determinar a causa da anomalia

Um adolescente de 16 anos na Índia teve um dente extraído da órbita ocular esquerda após apresentar um inchaço indolor por cerca de um mês. Segundo o relato médico, o jovem só procurou atendimento quando duas pontas esbranquiçadas começaram a surgir entre a pálpebra e a sobrancelha. Exames identificaram um canino completamente formado em uma localização incomum.

De acordo com o The Conversation, o caso é um exemplo raro de dente ectópico, condição em que um dente se desenvolve ou emerge fora da boca. Embora sejam mais frequentes nos seios maxilares, essas estruturas também podem aparecer no nariz, no palato e, excepcionalmente, na órbita ocular. Uma revisão publicada na National Library of Medicine, em junho de 2023, analisou 61 casos e apontou sintomas como inchaço, dor de cabeça e dificuldade para abrir a boca, embora alguns dentes permaneçam despercebidos por anos.

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Como um dente pode crescer fora da boca?

O desenvolvimento da face depende da formação e da união de diferentes tecidos durante a gestação. Alterações nesse processo podem levar ao surgimento de dentes em locais anormais. Traumas, procedimentos odontológicos e formações como cistos e tumores também são apontados como possíveis causas. No caso do adolescente, os médicos não conseguiram identificar a origem da anomalia, e o jovem não tinha histórico de trauma.

O diagnóstico costuma ser feito com exames de imagem, como a tomografia computadorizada, que permite localizar o dente e avaliar sua proximidade com estruturas sensíveis. A remoção pode ser indicada quando há risco de infecção, obstrução ou danos aos tecidos vizinhos. Em situações específicas, como dentes localizados no nariz e nos seios nasais, a extração pode ser feita por endoscopia, com instrumentos introduzidos pelas narinas.

Após a cirurgia, não significa que outro dente crescerá necessariamente no mesmo local. Pessoas com dentes supranumerários, porém, podem apresentar outras estruturas extras. No caso indiano, os exames não identificaram outros dentes ectópicos.

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