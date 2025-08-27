Adolescente que matou presidenciável na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

A- A+

O adolescente de 15 anos que atirou em junho contra o senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe foi condenado nesta quarta-feira (27) a sete anos de internação em um centro de reclusão para menores, anunciou o Ministério Público (MP).

Uribe, membro do partido de direita Centro Democrático, morreu em 11 de agosto, devido aos ferimentos na cabeça que sofreu durante o ataque em Bogotá. O adolescente que atirou "deverá permanecer sete anos privado de liberdade, em um centro de atenção especializada", informou o MP.



O jovem foi julgado em um tribunal penal especial para menores, por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. A lei colombiana não permite alterar as acusações uma vez aceitas por um menor, motivo pelo qual ele foi julgado por tentativa de assassinato, e não por homicídio.

O caso é investigado pelo MP como "magnicídio", a fim de identificar os autores intelectuais do crime. Além do adolescente, autoridades capturaram outras cinco pessoas, entre elas José Arteaga Hernández, conhecido como El Costeño, suposto mentor logístico do ataque.

O MP reformulou as acusações contra os demais acusados, todos maiores de idade, para homicídio qualificado. As hipóteses iniciais dos investigadores apontam como autor intelectual uma dissidência das Farc conhecida como Segunda Marquetalia.

