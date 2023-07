Adolescente que sobreviveu ao desabamento de prédio em Paulista recebe alta de hospital

A- A+

Uma das três sobreviventes do desabamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, que aconteceu na última sexta-feira (7), recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), na noite de segunda-feira (10). A adolescente Emily Misael, de 15 anos, deixou a unidade de saúde três dias após a tragédia.

O resgate de Emily, que perdeu três irmãos no desabamento, foi registrado em vídeo. Ela foi encontrada por moradores sob os escombros do edifício, que estava condenado e interditado judicialmente. A jovem quebrou a bacia e foi levada para o Hospital da Restauração. Ao dar entrada no HR, Emily passou por exames de imagem e ficou internada em observação.

A outra adolescente que sobreviveu ao desabamento no bairro do Janga, também de 15 anos que foi transferida do Hospital Miguel Arraes, em Paulista, para o HR segue internada com quadro de saúde estável. "Ainda não tem previsão de alta", explica o hospital.

A terceira sobrevivente é uma idosa de 65 anos, que está internada no Real Hospital Português, no Recife. "A instituição não tem autorização da família para divulgar informações sobre seu estado de saúde", disse o hospital.

O desabamento do prédio do Conjunto Beira-Mar deixou 14 mortos e sete feridos, na última sexta-feira. O colapso da estrutura ocorreu às 6h07 e os trabalhos de resgate duraram 35 horas.

