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VIOLÊNCIA Adolescente suspeito de esfaquear três estudantes em escola de Barreiros é apreendido pela polícia Ato infracional é análogo à tentativa de homicídio

Foi apreendido pela polícia o adolescente de 14 anos que teria usado uma faca de cozinha para ferir três estudantes na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, no bairro dos Lotes, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (16), antes do início das atividades escolares.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), o ato infracional é análogo à tentativa de homicídio. Ainda pela manhã, quando chegaram ao local, os policiais militares prestaram apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo socorro das vítimas.

“O menor foi contido por funcionários da unidade escolar e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia, na presença dos responsáveis legais e do Conselho Tutelar, para a adoção das medidas cabíveis”, disse a pasta, por meio de nota.

Faca usada no ato | Foto: Cortesia

Como estão as vítimas?

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que foi acionado por volta das 7h27 e socorreu duas vítimas. A mais gravemente ferida, identificada pela inicial L, levou três golpes nas costas. Ela foi levada para o Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque, localizado no Engenho Alegre.

Na área vermelha, passou por procedimentos. Após reclamar de dormência nas pernas e passar por tomografia, está sendo transferida para o Hospital da Restauração, no centro do Recife, onde deve passar por exames mais complexos. No entanto, ela não corre risco de morte.

A segunda vítima foi identificada pelas iniciais S., L., de 14 anos. A adolescente foi atingida na testa e no braço direito. Após ser atendida nesse mesmo hospital, recebeu alta por volta das 11h30. Ela saiu assustada da unidade de saúde.

Uma outra aluna que não foi identificada também deu entrada na unidade de saúde. Ela sofreu um ferimento nas costa e já foi liberada.

Governadora acompanha caso

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra (PSD) disse que está acompanhando a situação, que "está sob controle e as vítimas estão fora de perigo".

"Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência. Estou acompanhando as ações da polícia no triste episódio envolvendo 4 adolescentes, sendo 3 delas vítimas de violência dentro de uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul", afirmou Raquel.

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