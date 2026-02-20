A- A+

ASSÉDIO SEXUAL Adolescente relata ter sido vítima de assédio sexual em unidade da Fundação Casa Segundo a Instituição, vítima foi transferida e caso é investigado pela polícia

Um adolescente que cumpre medidas socioeducativas relatou ter sofrido assédio sexual dentro de uma unidade da Fundação Casa por outro interno na Vila Maria, na zona Norte de São Paulo. O caso teria ocorrido em 20 de dezembro e foi relatado para a equipe psicossocial da unidade em 23 de janeiro.

Segundo a vítima, a violência ocorreu no quarto em que estava na noite de 20 de dezembro, mesmo espaço onde o agressor cumpria a medida socioeducativa determinada.

A Fundação Casa afirmou que não houve estupro no caso, mas não esclareceu qual teria sido o abuso cometido. A instituição disse que a vítima foi acolhida e levada para consulta médica.

Posteriormente, o boletim de ocorrência foi registrado por uma pessoa ligada à fundação no 30º DP (Tatuapé), e transferido para o 81º DP (Belém). A Polícia Civil investiga o caso, assim como a Corregedoria da Fundação.

A oitiva imediata do adolescente é prevista em lei, já que menores de 18 anos vítimas de violência têm direito a escuta especializada e a depoimento especial. O delegado de plantão requisitou exame sexológico ao IML (Instituto Médico Legal).

Segundo a Fundação Casa, o jovem agredido pediu para ser transferido para outra unidade e foi atendido no mesmo dia. O episódio não motivou o afastamento de nenhum servidor, e a fundação afirmou que a chefia da unidade foi trocada em fevereiro por decisão administrativa sem relação com a ocorrência citada.

