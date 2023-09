A- A+

LITORAL NORTE Adolescente se afoga na praia de Gaibu, no Cabo; Bombeiros fazem buscas Helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) participou das buscas

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta segunda-feira (11), as buscas por um adolescente de 15 anos que desapareceu, na tarde do domingo (10), na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco. A corporação registrou a ocorrência como afogamento.

Equipes de resgate e unidade tática de mergulho foram enviadas por volta das 17h30 à praia. Um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) participou das buscas.

Segundo os Bombeiros, guarda-vidas do Cabo de Santo Agostinho também foram acionados, já que a área é de incumbência do município.

Informações iniciais indicam que o adolescente fo iavistado pela última vez na companhia de sua mãe. Ele não foi visto e não há informações sobre o paradeiro dos jovens.

"As buscas se deram até por volta das 19h da noite de ontem [domingo], porém sem êxito", disse o Corpo de Bombeiros.



