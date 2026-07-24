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Saúde Adolescente se torna paciente mais jovem a passar por cirurgia cerebral acordada Matilda Phillips passou ao menos 30 minutos consciente enquanto interagia com os cirurgiões

Matilda Phillips, aos 15 anos, se tornou a paciente mais jovem do mundo a passar por cirurgia cerebral acordada. O motivo foi o tratamento de uma doença vascular considerada rara, a malformação arteriovenosa (MAV), que causa o emaranhamento de artérias e veias, interrompendo o fluxo sanguíneo normal. Os principais consequências são dores de cabeça, convulsões e hemorragias graves.

De acordo com os médicos, a malformação da jovem estava localizada perto de áreas do cérebro responsáveis pela fala, movimento e visão, tornando o tratamento particularmente arriscado.

"No caso de Tilly, a MAV estava localizada perto do lado esquerdo do cérebro e próxima a várias dessas funções críticas, o que tornou a cirurgia particularmente arriscada. O desafio para nós é que pode ser extremamente difícil diferenciar entre tecido anormal e tecido cerebral vital, aumentando o risco de danificar potencialmente o tecido cerebral saudável", explica o neurocirurgião pediátrico consultor, Conor Mallucci, que liderou a cirurgia juntamente com Vejay Vakharia.

O procedimento de 12 horas para corrigir a malformação ocorreu no Hospital Infantil Alder Hey em Liverpool, na Inglaterra. Matilda, também chamada de Tilly, permaneceu acordada por 30 minutos durante a cirurgia.

Enquanto isso, a equipe realizava o monitoramento da sua fala e nomeação de figuras apresentadas a ela, permitindo que os cirurgiões identificassem e protegessem com precisão áreas vitais do cérebro.

“Eu só queria que aquilo fosse removido. A MAV estava me causando convulsões frequentes, que estavam piorando, e eu sabia que ela poderia se romper a qualquer momento, o que era realmente assustador. Eu sentia que minha vida estava em suspenso”, conta Tilly, em comunicado.

A adolescente, atualmente com 16 anos, recebeu alta apenas uma semana depois. Exames de acompanhamento confirmaram que a MAV foi tratada com sucesso.

"Ainda tenho dificuldade em me lembrar de algumas palavras e coisas como enviar mensagens de texto podem ser complicadas, mas espero que isso melhore com o tempo. Recuperei minha vida — adoro passar tempo com meus amigos e nossos cachorros. Sinto que agora posso viver minha vida ao máximo", afirma.

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