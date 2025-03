Adolescente sequestrada no Sertão de Pernambuco é encontrada sem vida, após cinco dias de busca

A- A+

Sequestrada na terça-feira (25), no município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão pernambucano, Ingrid Vitória, de apenas doze anos, foi encontrada sem vida neste sábado (29).

O corpo da adolescente foi encontrado próximo à pista do distrito de Caraíbas, também no Sertão de Pernambuco.

Segundo o Governo do Estado de Pernambuco, o sequestrador de Ingrid reagiu à abordagem policial e foi atingido por arma de fogo.

Apesar de ter sido encaminhado para uma unidade hospitalar do município de Caraíbas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia criminal vai ser realizada no local que o corpo foi localizado e, em seguida recolhido ao IML de Petrolina.

A operação contou com equipes especializadas da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) e teve o apoio da Polícia Militar da Bahia. A Polícia Civil de Pernambuco segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

Relembre o caso



Ingrid Vitória foi sequestrada por um conhecido da família enquanto voltava para casa com a mãe e o irmão.



O crime aconteceu enquanto a família pegava carona com um conhecido. No entanto, em determinado momento da viagem, o homem teria agredido e amarrado a mãe da adolescente e aproveitado o momento para levar a adolescente.



As investigações para encontrar o paradeiro da adolescente se iniciaram ainda na terça-feira.



Pesar

A Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento da adolescente. Confira:

Foi com muita tristeza que recebi a notícia que não queríamos ter. Foi encontrado, na tarde deste sábado (29), o corpo da adolescente Ingrid Vitória.

Desde o primeiro momento, nossas forças de segurança atuaram de forma incansável nas buscas. O suspeito foi localizado e veio a óbito durante confronto com a polícia, que seguirá com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

A toda sua família, amigos e população de Santa Maria da Boa Vista, a minha profunda solidariedade como mãe e governadora.

Veja também