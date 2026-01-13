A- A+

MOSSORÓ Adolescente usa traje nazista em festa de formatura no Rio Grande do Norte; Polícia investiga Faculdade e organizadora do evento repudiaram os gestos do garoto

Um adolescente de idade não informada usou um fardamento com referências nazistas no último sábado (10), em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O fato aconteceu durante a festa de formatura de uma turma universitária de Medicina. Duas irmãs do adolescente eram formandas e ele era convidado delas.

As imagens logo ganharam as redes sociais. O garoto também aparece em vídeos fazendo a saudação nazista com o braço direito estendido, que era usada para reverenciar Adolf Hitler, líder do regime nazista alemão.

Em nota enviada à Inter TV, afiliada à TV Globo no Rio Grande do Norte, a Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança (Facene) disse que não participou da organização do evento, feito por uma equipe cerimonial.

O comunicado repudiou a manifestação do adolescente. "Tal manifestação é repugnante, afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das vítimas do nazismo, sendo totalmente incompatível com os princípios éticos, humanísticos e acadêmicos que orientam nossa instituição", afirmou a Facene.

Organização diz que adolescente mudou de roupa

Organizadores do cerimonial da formatura informaram à Inter TV que o adolescente chegou ao local da festa acompanhando dos pais e "sem qualquer vestimenta inadequada", tendo trocado de roupa depois do cerimonial.

"Em um momento pontual, sem o conhecimento da organização, houve a troca de roupa para registros fotográficos de cunho pessoal", informou a Master Produções e Eventos, que também repudiou o fato.

"A Master Produções e Eventos repudia de forma veemente qualquer ato, símbolo ou manifestação relacionada ao nazismo ou a ideologias de ódio. A apologia ao nazismo é crime no Brasil, e não compactuamos, não toleramos e não aceitaremos esse tipo de conduta em eventos sob nossa responsabilidade", informou.

Polícia Civil investiga

O delegado titular da Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente (DEA) de Mossoró, Rafael Arraes, informou que foi aberta uma investigação sobre o caso. Ele disse ao jornal O Globo que estão sendo feitas diligências para identificar o adolescente.



Conselho Tutelar

Ao jornal O Globo, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da 34ª Zona, em Mossoró informou, em nota, que, por se tratar de um “suposto ato infracional” por envolver um menor de idade, cabe às autoridades policiais realizar as investigações. A entidade também informou que fez um comunicado de Notícia do Fato, com pedido de providências, à 10ª Promotoria de Justiça do Rio Grande do Norte.



Apologia ao nazismo é crime no Brasil

No Brasil, o nazismo é crime previsto em lei. A legislação brasileira enquadra como crime a apologia ao nazismo, bem como a fabricação, comercialização, distribuição ou divulgação de símbolos, emblemas e propagandas nazistas, conforme estabelece a Lei nº 7.716/1989. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa.

