Adolescentes cercam jovem autista para praticar bullying e geram revolta

Um grupo de adolescentes cercou uma menina autista de 11 anos para praticar bullying. O caso ganhou as redes sociais após um vídeo, mostrando a ação das jovens, viralizar. As imagens foram gravadas no início da semana e mostram as garotas no pátio do Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, em Natividade, cidade do Rio de Janeiro.

Nas imagens é possível ver uma das meninas atormentando a vítima, que está sentada, enquanto a garota que grava o vídeo gargalha. A menina tenta puxar os cabelos de criança e é incentivada pelas colegas. Por fim, a vítima começa a chorar e o vídeo termina, ainda ao som de risadas e palavrões.

Segundo o site O Tempo, a vítima se chama Vitória e seria autista. As imagens revoltaram os moradores da pequena cidade. Na internet, usuários das redes sociais subiram a hashtag #justiçaporvitoria, que chegou a parar no Trending Topics do Twitter. No Instagram, um perfil com o nome @estamoscomvitoria foi criado e, em poucas horas, alcançou 21 mil seguidores.

Em uma das publicações, está um protesto realizado nesta sexta-feira (31), que contou com a presença de adolescentes e adultos nas ruas de Natividade, pedindo justiça para a jovem.

