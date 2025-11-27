A- A+

Ocorrência Adolescentes com farda da rede estadual de ensino assaltam entregador de aplicativo no Recife Roubo de bicicleta do entregador de aplicativo aconteceu em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana

Dois adolescentes que vestiam a farda da rede estadual de ensino foram vistos roubando um entregador de aplicativo de 37 anos na rua Francisco Cunha, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O caso ocorreu nessa quarta-feira (26) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na via.



Após finalizar uma entrega no endereço, o entregador seguia em direção à bicicleta, que foi roubada durante a ocorrência. A filmagem também flagrou o momento em que a dupla abordou a vítima com facas.

Após a intimidação, os dois adolescentes fugiram do local com a bicicleta. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações do caso seguem em andamento.

Já Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que registrou a ocorrência através do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM).



Além disso, a PMPE afirmou que "mantém patrulhamento contínuo na área de Boa Viagem, visando prevenir ações criminosas e assegurar a tranquilidade da comunidade. Adicionalmente, estão sendo avaliadas medidas estratégicas para reforçar a presença policial na área citada".



A Folha de Pernambuco entrou em contato com Secretaria de Educação do Estado (SEE), mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para o pronunciamento do órgão.

Veja também