Agreste
Adolescentes de 14 e 16 anos são mortos a tiros em via pública na cidade de Cachoeirinha
Caso foi registrado como duplo homicídio consumado por meio da Delegacia de Belo Jardim
Investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso - Foto: Google Street View/Reprodução
Dois adolescentes foram mortos a tiros em via pública na cidade de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (29).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham 14 e 16 anos.
"As vítimas foram a óbito em via pública, após serem atingidas por disparos de arma de fogo", afirmou a PCPE.
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O caso foi registrado como duplo homicídio consumado por meio da Delegacia de Belo Jardim.
"As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a corporação.