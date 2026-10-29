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Agreste

Adolescentes de 14 e 16 anos são mortos a tiros em via pública na cidade de Cachoeirinha

Caso foi registrado como duplo homicídio consumado por meio da Delegacia de Belo Jardim

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Investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do casoInvestigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso - Foto: Google Street View/Reprodução

Dois adolescentes foram mortos a tiros em via pública na cidade de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (29).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham 14 e 16 anos.

"As vítimas foram a óbito em via pública, após serem atingidas por disparos de arma de fogo", afirmou a PCPE.

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O caso foi registrado como duplo homicídio consumado por meio da Delegacia de Belo Jardim. 

"As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a corporação.

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