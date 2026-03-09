Seg, 09 de Março

SAÚDE

Adolescentes estão dormindo muito menos hoje do que no final da década de 2000, mostra estudo

Trabalho foi publicado na renomada revista científica JAMA

Adolescente usando celular tarde da noiteAdolescente usando celular tarde da noite - Foto: Freepik

A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento, no entanto, cada vez mais jovens estão dormindo menos. Um novo estudo publicado na renomada revista científica JAMA mostrou que 76,8% dos adolescentes dormem sete horas (ou menos) de sono.

Os pesquisadores analisaram dados de mais de 120 mil adolescentes americanos recolhidos entre 2007 e 2023. Eles examinaram os dados por características demográficas — como série escolar, sexo e raça — e em relação a 15 comportamentos de saúde, incluindo uso de mídias sociais, bullying, sintomas de saúde mental e o uso de cigarros e álcool.

Para a análise, sete horas foram classificadas como sono insuficiente, e qualquer período igual ou inferior a cinco horas foi considerado sono muito curto.

Foi observado que o número de estudantes que dormem pouco aumentou de 68,9% para 76,8% em um período de 16 anos nos Estados Unidos, e o número de estudantes americanos que dormem muito pouco subiu de 15,8% para 23%. Os pesquisadores também constataram que a perda de sono era muito mais comum entre os estudantes que enfrentavam sintomas depressivos ou pensamentos suicidas.

Consequências negativas para a saúde
Ter um sono de qualidade é importante não somente para manter o bom funcionamento do organismo como um todo, pois ele é essencial para reparar os tecidos do corpo, eliminar toxinas e fortalecer o sistema imunológico, mas também para a saúde cerebral.

Neurologistas e outros profissionais da saúde vêm chamando atenção para as graves consequências a longo prazo da privação de sono. Adolescentes precisam dormir entre oito e 10 horas por noite, com ciclos de sono completos (incluindo o sono REM, da sigla rapid eye movement, ou movimento rápido dos olhos, que é a fase final e mais ativa do sono).

A falta de sono pode levar a problemas cognitivos, como dificuldade na tomada de decisões, controle de impulsos e processamento emocional. Outras consequências são:

Os pesquisadores observaram que intervenções como o adiamento do horário de início das aulas podem ajudar e, por exemplo, têm sido associadas a um sono mais longo. O aumento da duração do sono também traz benefícios adicionais, como maior envolvimento acadêmico e melhor saúde mental.

