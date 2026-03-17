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tecnologia Adolescentes processam empresa de Elon Musk por imagens pornográficas geradas por IA Ação coletiva acusa a xAI de permitir a criação de deepfakes sexualizados com menores

Três adolescentes do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, entraram nesta segunda-feira (16) com uma ação judicial contra a xAI, acusando o chatbot Grok de gerar imagens pornográficas a partir de fotografias reais das jovens. O processo, apresentado em tribunal federal de San José, na Califórnia, pode se expandir para mais de mil vítimas menores.

De acordo com a France Presse, a iniciativa judicial ocorre em meio à repercussão internacional causada, no fim de 2025, pela disseminação de montagens hiper-realistas, conhecidas como deepfakes, que retratavam mulheres e crianças em cenas de nudez. O episódio levou à abertura de investigações em diferentes países e também no estado da Califórnia.

De acordo com a queixa, um autor, posteriormente detido, utilizou o Grok para transformar imagens comuns de adolescentes, obtidas em redes sociais e álbuns escolares, em conteúdos sexualizados de aparência realista. Essas montagens foram compartilhadas em plataformas como X (antigo Twitter), Discord e Telegram, antes de migrarem para a chamada “dark web”, onde passaram a ser trocadas por outros materiais ilegais, segundo as advogadas que representam as jovens.

“Ver a minha filha a ter um ataque de pânico ao perceber que estas imagens tinham sido criadas e divulgadas sem esperança de as apagar foi devastador”, afirmou a mãe de uma das vítimas, em comunicado divulgado pela defesa.

As advogadas sustentam que a empresa concebeu deliberadamente o sistema para gerar conteúdos sexualmente explícitos com fins lucrativos, sem adotar mecanismos de proteção semelhantes aos implementados por outras companhias do setor.

A ação se baseia, entre outros pontos, na chamada lei Masha, que prevê indenizações para vítimas de exploração sexual infantil, e na legislação federal de combate ao tráfico de pessoas.

As autoras pedem compensação financeira e que a empresa seja impedida de permitir a criação desse tipo de conteúdo. Embora plataformas digitais nos Estados Unidos tenham ampla proteção legal sobre conteúdos publicados por usuários, a advogada Annika K. Martin, do escritório Lieff Cabraser, argumenta que, “sem a xAI, esses conteúdos ilegais nunca teriam podido existir”.

Dados do Center for Countering Digital Hate reforçam a dimensão do problema. Segundo estudo da entidade, o Grok teria gerado cerca de três milhões de imagens sexualizadas em apenas 11 dias no final de 2025, sendo aproximadamente 23 mil envolvendo menores.

Diante da pressão pública, a empresa anunciou, em meados de janeiro, restrições no uso do sistema, limitando a geração de imagens a assinantes pagos e afirmando bloquear conteúdos sexualizados em regiões onde sejam ilegais. Já Elon Musk, que costuma se manifestar com frequência no X, mantém críticas às regulações governamentais, alegando que elas podem restringir a liberdade de expressão.

O caso amplia o debate sobre os limites éticos da inteligência artificial e a responsabilização de empresas por conteúdos gerados por suas próprias ferramentas, especialmente quando envolvem menores.

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