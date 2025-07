A- A+

POLÍCIA Adolescentes que marcavam pelo Instagram para roubar ônibus em cidades da RMR são apreendidos Crimes aconteciam no bairro do Derby, no Recife, além de em Olinda e Paulista

Três adolescentes foram apreendidos em flagrante horas após roubarem passageiros de um ônibus na avenida Tabajara, no limite entre as cidades de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O assalto aconteceu na noite da última segunda-feira (21) e as apreensões se deram na terça-feira (22), segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco nessa quinta-feira (24).

Chamou a atenção da Polícia Civil o fato de os adolescentes agendarem as investidas criminosas por meio de rede social.

"O que a gente apurou até agora é de que é um grupo que atua em assaltos no [bairro do] Derby [no Recife], em Paulista e em Olinda e costuma agendar esses assaltos pelo aplicativo do Instagram. Vamos continuar fazendo as investigações para chegar nos demais envolvidos", explicou a gestora da Delegacia Seccional de Olinda (7ª Desec), a delegada Euricélia Nogueira.

Com os três adolescentes, de idades entre 15 e 17 anos, os policiais encontraram celulares e um cartão do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) subtraídos no último assalto. Os aparelhos foram restituídos às vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, após a apreensão dos adolescentes, foi possível identificar quatro outros possíveis autores do crime, o que deverá contribuir para o avanço das investigações em curso.

A corporação explicou que as apreensões aconteceram após monitoramento de grupos compostos por adolescentes envolvidos em assaltos a ônibus.

As diligências que resultaram nessas apreensões se intensificaram após a identificação de um dos suspeitos, que residia em um condomínio no bairro do Fragoso, em Olinda.

Esse grupo, inclusive, já era investigado por participação em cinco assaltos a ônibus praticados entre junho e julho deste ano. Os jovens costumavam empregar violência para ameaçar as vítimas com armas brancas.

"A ação era bastante violenta e eles sempre estavam com arma branca na mão. Não só a violência física, mas empregavam a intimidação com facas. A gente não tem ainda como afirmar se houve pessoas feridas com essas facas, porque não há relatos disso das vítimas nos Boletins de Ocorrência, mas, durante as investigações, a gente vai apurar se isso pode ter ocorrido", completou Euricélia Nogueira.

A delegada ainda reforçou a importância do registro dos crimes por meio de Boletim de Ocorrência (BO).

"O boletim ajuda demais na investigação, porque a gente consegue identificar esses grupos criminosos. Foi graças ao registro de alguns deles que a gente entendeu que havia um grupo de menores praticando assaltos, já que a ação era sempre a mesma. Entravam no carro [ônibus], esperavam o carro encher para agir. Então, a gente pede que a população sempre registre o boletim, coloque detalhes dos assaltos, porque são eles que vão subsidiar nossas investigações", acrescentou.

As apreensões foram efetuadas por meio da equipe de Malhas da Lei, com apoio da 24ª Delegacia de Polícia de Varadouro. Os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo e, após as formalidades legais, ficaram à disposição do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Os adolescentes passaram por audiência e, por fim, foram encaminhados a uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase).

Em junho, total de ocorrências de roubos a coletivos na RMR, segundo a SDS-PE | Foto: SDS-PE/Divulgação

SDS diz que roubos a ônibus caem

A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) publicou levantamento na última segunda-feira (21) citando uma "queda expressiva" no número de assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife em junho.

Segundo a pasta, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma redução de 35,9% nas ocorrências — só no Recife, a queda foi de 30%: de 23 casos em junho de 2024 para 16 em junho de 2025.

Junho de 2025 foi considerado o melhor dos últimos 32 meses: a SDS-PE registrou 25 casos de roubos a coletivos na RMR ante 39 do mesmo período de 2024.

A secretaria destacou ainda redução nas ocorrências em outras cidades da RMR no último junho. Em Igarassu, não houve nenhuma ocorrência (em 2024, foram duas). Em Paulista, a queda chegou a 83,3% (de seis para um caso).

"Os números também são positivos no que se refere à produtividade policial. Nos seis primeiros meses deste ano, a Polícia Militar realizou, no âmbito da Operação Transporte Seguro, 21.705 abordagens a veículos, revista a 276.895 pessoas, 641 prisões, apreensão de 80 armas brancas e de cinco armas de fogo, e ainda apreensão de entorpecentes", afirmou a SDS-PE.

A Polícia Civil de Pernambuco, por sua vez, efetuou no mesmo período 12 prisões, além de instaurar 181 procedimentos de roubos a ônibus, dentre eles 169 inquéritos policiais, dos quais 55 foram remetidos à Justiça.

