A- A+

FLAGRANTE Adolescentes são flagrados circulando em área restrita próxima à pista do Aeroporto do Recife Vigilância do terminal aéreo e PF foram acionadas, mas jovens não foram encontrados

Dois adolescentes foram percebidos nas proximidades da pista do Aeroporto do Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, na tarde de terça-feira (19). Por causa disso, um avião precisou aguardar autorização para decolar e esperou por três minutos na pista de taxiamento. Os dois jovens circularam por alguns minutos em uma área restrita do terminal aéreo.

Nas imagens registradas pelo canal Papa Charlie Golf no YouTube, é possível ver os dois jovens caminhando tranquilamente, na área de escape que fica próxima à cabeceira da pista, onde não passam aviões. Eles estão sem camisa e andam por alguns minutos, perto das 15h.

A Aena Brasil, empresa responsável pela administração do Aeroporto do Recife, informou, por meio de nota, que a vigilância e a Polícia Federal foram acionadas para o incidente.

Adolescentes são flagrados circulando em área restrita próxima à pista do Aeroporto do Recife - https://t.co/TsrIP3mxRd pic.twitter.com/9YlmbGXfRk — Folha de Pernambuco (@folhape) December 20, 2023

"Os jovens se retiraram antes da chegada dos agentes de segurança. Rondas foram reforçadas no local, assim como foi realizada uma varredura, assegurando que a área operacional estava totalmente desimpedida", informou a empresa, dizendo ainda que "em nenhum momento houve invasão de pista".

"Durante este tempo, um voo que aguardava autorização para decolar esperou por três minutos na pista de taxiamento", completou a Aena Brasil

No vídeo postado pelo Papa Charlie Golf, é possível ver três carros da vigilância do Aeroporto do Recife se direcionando ao local onde os adolescentes estavam. Os agentes, no entanto, não localizaram os jovens.

Veja também

CHUVAS EM PERNAMBUCO Apac eleva alerta para nível laranja, e Pernambuco deve ter chuvas de moderadas a fortes até quinta