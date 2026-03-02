A- A+

CRIME Adolescentes são resgatadas em prostíbulo em Jaboatão; proprietária do local é presa Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a casa noturna tinha, inclusive, indícios de "possível tráfico ilícito de entorpecentes"

Seis adolescentes foram resgatadas em uma casa de prostituição no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Também no local, uma mulher foi presa suspeita de ser cafetina e comandar um esquema de exploração sexual na região.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a casa noturna tinha, inclusive, indícios de "possível tráfico ilícito de entorpecentes".

"Ainda na ação, os policiais encontraram 30 invólucros do tipo ziplock contendo substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 1.826 em espécie, distribuída em cédulas diversas, além de embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento e fracionamento de entorpecentes", completou a corporação.

Os agentes também localizaram diversos cartões bancários e um caderno com anotações que detalhavam a movimentação financeira da atividade ilícita. Havia ainda registros de valores supostamente recebidos pelas adolescentes.

Não foi informado o estado de saúde das adolescentes. A polícia relatou que o Conselho Tutelar foi acionado para adotar as medidas protetivas pertinentes e pelo encaminhamento das vítimas aos seus responsáveis legais, com foco em assegurar "a preservação de sua integridade física, moral e psicológica".

"Todo o material e a proprietária do local foram encaminhados à Delegacia de Polícia da Mulher, em Prazeres, para a adoção das medidas legais cabíveis e a apuração dos crimes previstos na legislação vigente", reiterou a PMPE.

