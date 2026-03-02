Seg, 02 de Março

CRIME

Adolescentes são resgatadas em prostíbulo em Jaboatão; proprietária do local é presa

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a casa noturna tinha, inclusive, indícios de "possível tráfico ilícito de entorpecentes"

Polícia apreendeu dinheiro, cartões bancários e drogas na operaçãoPolícia apreendeu dinheiro, cartões bancários e drogas na operação - Foto: PMPE/Divulgação

Seis adolescentes foram resgatadas em uma casa de prostituição no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Também no local, uma mulher foi presa suspeita de ser cafetina e comandar um esquema de exploração sexual na região.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a casa noturna tinha, inclusive, indícios de "possível tráfico ilícito de entorpecentes".

"Ainda na ação, os policiais encontraram 30 invólucros do tipo ziplock contendo substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 1.826 em espécie, distribuída em cédulas diversas, além de embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento e fracionamento de entorpecentes", completou a corporação.

Os agentes também localizaram diversos cartões bancários e um caderno com anotações que detalhavam a movimentação financeira da atividade ilícita. Havia ainda registros de valores supostamente recebidos pelas adolescentes.

Não foi informado o estado de saúde das adolescentes. A polícia relatou que o Conselho Tutelar foi acionado para adotar as medidas protetivas pertinentes e pelo encaminhamento das vítimas aos seus responsáveis legais, com foco em assegurar "a preservação de sua integridade física, moral e psicológica".

"Todo o material e a proprietária do local foram encaminhados à Delegacia de Polícia da Mulher, em Prazeres, para a adoção das medidas legais cabíveis e a apuração dos crimes previstos na legislação vigente", reiterou a PMPE.

