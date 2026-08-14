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América do Sul 'Adoravam salsa', diz primo da única sobrevivente de família devastada pelo terremoto na Colômbia Seu prédio em Cali, uma das cidades mais afetadas pelo tremor de magnitude 7,4, desabou

Ana María Saavedra está fora de perigo, mas enfrentará o grande desafio de "começar uma nova vida sem sua família" na próxima, diz um primo da única sobrevivente de um lar devastado pelo forte terremoto na Colômbia.

Seu prédio em Cali, uma das cidades mais afetadas pelo tremor de magnitude 7,4, desabou.

Os pais morreram abraçados em um quarto. Ana María é trigêmea de outras duas irmãs. Uma delas ficou sob os escombros de uma escada e a outra deixou de enviar sinais quando terminaram as primeiras 72 horas do terremoto, o prazo a partir do qual diminuíram significativamente as chances de encontrar sobreviventes.

"Os vizinhos disseram que ouviram gritos de Ana María e foram imediatamente ao resgate (...) e levaram para o hospital", relatou à AFP Carlos Augusto Saavedra, primo dos jovens de 23 anos.

Ana María foi operada por uma fratura na pelve e está se recuperando, acrescentou a arquiteta de 49 anos que, junto com as coleções de pessoas, removeu escombros do prédio onde a família morava.

“Ela está consciente, totalmente lúcida, falando, (mas) com limites nas redes sociais” e recebe apoio psicológico, contorno.

Os médicos preveem que em duas ou três semanas ela poderá voltar a caminhar.

Uma tragédia familiar ocorreu na mundialmente famosa capital da salsa e terceira maior cidade do país. Encontrados sob os escombros, os pais eram conhecidos por sua paixão pela música e pelo clube de futebol Deportivo Cali.

Desde segunda-feira(10), familiares e vizinhos iniciaram uma "mobilização impressionante de pessoas, amigos das meninas, deles, da família" para tentar encontrá-los com vida, disse Saavedra, entristecido, usando um capacete de construção.

"Por volta das 8h30 (hora local de segunda-feira) percebemos que o prédio estava completamente abandonado" numa área em que pelo menos outras três construções colapsaram por completo.

Ana María sobreviveu ao se abrigar sob uma mesa de madeira maciça. As irmãs Sofia e Isabella, seus pais Jairo e Victoria, de 63 e 61 anos, além de um tio, não tiveram a mesma sorte.

Os jovens eram tão inseparáveis que frequentavam a mesma faculdade de marketing, cujo último semestre cursaram na França e voltaram juntas para Cali, onde trabalharam.

"Eram superalegres, eram pessoas muito felizes. Gostavam muito de compartilhar momentos em família, gostavam muito de música, adoravam salsa", lembra Saavedra.

O terremoto deixou até agora um balanço de 281 mortos e quase 4.000 feridos, sobretudo nas cidades do Pacífico e na região cafeeira, no oeste do país.

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