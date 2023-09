A- A+

EUA Adriana Kugler será primeira mulher de origem latina na diretoria do Fed Kugler terá voto permanente nas reuniões do Comitê de Política Monetária do órgão (FOMC), que define as taxas de juros, entre outras atividades de gestão no Banco Central americano

O Senado dos Estados Unidos confirmou, nesta quinta-feira (7), a nomeação de Adriana Kugler para um cargo de liderança no Federal Reserve (Fed, banco central americano), tornando-a a primeira americana de origem latina a fazer parte do órgão de sete membros da instituição em seus 110 anos de história.

O presidente Joe Biden escolheu Kugler, ex-diretora executiva do Banco Mundial, para ocupar a vaga na Junta de Governadores do Fed após a saída da ex-vice-presidente Lael Brainard em fevereiro, quando assumiu o Conselho Econômico Nacional.

A nomeação de Kugler completa o conselho do Fed após as confirmações na quarta-feira de Philip Jefferson para o cargo de número dois no Banco Central dos Estados Unidos e de Lisa Cook para cumprir um mandato completo de 14 anos como governadora.

"Eu aplaudo o Senado por confirmar de forma bipartidária meus candidatos extremamente qualificados para a Junta de Governadores do Federal Reserve", disse Biden em um comunicado.

"Com a confirmação desses destacados economistas no Fed, o povo americano pode ter certeza de que a importante missão do Federal Reserve continua em boas mãos e a instituição continuará trabalhando para eles, não para qualquer agenda partidária", acrescentou.

Como membro da junta do Fed, Kugler terá voto permanente nas reuniões do Comitê de Política Monetária do órgão (FOMC), que define as taxas de juros, entre outras atividades de gestão no Banco Central americano.

"A confirmação de Kugler finalmente dará aos mais de 62 milhões de latinos que chamam este país de lar um lugar à mesa onde as decisões mais importantes sobre política monetária são tomadas", disse o senador democrata Bob Menéndez em comunicado antes da votação.

