POLÍCIA FEDERAL Adriana Vasconcelos toma posse como superintendente da Polícia Federal em Pernambuco Em mais de 60 anos de atuação da PF no estado, Adriana é a segunda mulher a ocupar o cargo

Há mais de 20 anos na Polícia Federal (PF), Adriana Albuquerque de Vasconcelos tomou posse nesta quinta-feira (5) como superintendente da corporação em Pernambuco.

Em mais de 60 anos de atuação da PF no estado, Adriana é a segunda mulher a ocupar o cargo.

A cerimônia foi realizada no Auditório do Tribunal Regional Federal da 5ª Regional (TRF-5), no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, árae central da capital pernambucana.

O diretor-geral substituto da PF, William Marcel Murad, iniciou o seu discurso na solenidade falando da grande honra que é receber a delegada em seu novo cargo na PF.

“Não há muito o que dizer, seu histórico profissional na Polícia Federal em Pernambuco fala por si. Além de seu estudo e experiência como gestora e distintas áreas de atuação, desde a chefia lá em Salgueiro [no Sertão do estado]. Mas, todas as dificuldades aqui narradas, até a delegacia regional executiva passando no meio desse caminho, pelas mais diversas áreas, só evidencia a legitimidade que você tem pra assumir tão importante função”, declarou.

Murad também agradeceu ao ex-superintendente, Antônio de Pádua, que deixou o cargo em novembro passado, para iniciar a atuação diplomática da PF na China e não pôde estar presente na cerimônia.

“Gostaria de agradecer e parabenizar, também, meu amigo Pádua e toda sua equipe pelo excelente trabalho realizado à frente dessa superintendência nos últimos anos. Agradeço a ele também por ter aceitado o desafio de representar a Polícia Federal em nossa missão recém lançada na China”.

Amante declarada das causas ambientais, para as quais deixou expresso o seu desejo de, quem sabe, retornar no futuro, Adriana declarou ainda em seu discurso que ser superintendente da Polícia Federal não estava em suas “projeções”, mas que trabalho e responsabilidade nunca lhe intimidaram.

“Engajamento e senso de dever nos motivam a assumir desafios quando convocados. Assumir a função de superintendente regional da Polícia Federal, de fato, não estaria nas minhas projeções. Mas como uma boa Policial Federal e uma pernambucana arretada, nunca me intimidaram trabalho ou responsabilidade”, afirmou a nova superintendente.

A governadora Raquel Lyra, que também atuou como delegada da Polícia Federal, ressaltou a importância da corporação ter, pela segunda vez, uma mulher na superintendência.

“Por mais mulheres ocupando espaços de poder. Vemos aí o discurso de Adriana, ela está na Polícia Federal há 25 anos e já ocupou todos os casos que podia. Conhece bem Pernambuco e é muito importante que a gente possa apresentar não uma mulher, não é só pelo fato de ser mulher, mas poder ter uma trajetória, ter legitimidade para ocupar esses espaços e garantir mais equidade nos trabalhos e nas instituições públicas”, destacou a governadora

Também estiveram presentes na solenidade o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o desembargador federal Roberto Machado; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Fernando Cerqueira; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, José Paulo Cavalcanti Xavier Filho; o prefeito do Recife, João Campos; e amigos e familiares da nova superintendente.

