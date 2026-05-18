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hantavírus Adulto morre de hantavírus nos EUA, diz autoridade de saúde Caso ocorreu no Colorado e não está associado ao surto no navio

O Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado (CDPHE, na sigla em inglês) confirmou, na última sexta-feira, um caso fatal de hantavírus no estado, de acordo com informações da CBS. A autoridade ressalta que o caso não está relacionado ao surto recente no navio de cruzeiro MV Hondius.

A cepa de hantavírus que causou a morte no Colorado ocorre regularmente no estado nesta época do ano e as autoridades estão investigando a fonte de exposição, mas acreditam que ela tenha sido transmitida por contato local com roedores.

O CDPHE assegurou aos moradores que o risco para o público em geral permanece baixo, mas aconselhou a evitarem a exposição à urina, fezes, saliva e materiais de ninho de roedores.

Esse tipo de hantavírus ocorre regularmente no Colorado, principalmente durante a primavera e o verão, e é frequentemente transmitido por ratos-do-campo. A doença respiratória pode causar sintomas graves e, às vezes, ser fatal.

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