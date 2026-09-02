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Região Metropolitana do Recife Abreu e Lima: adutora se rompe, estilhaços atingem motorista e cidades ficam sem água Rompimento da adutora de Botafogo aconteceu na noite dessa terça-feira (1º), por volta das 23h, no quilômetro 47 da BR-101

Uma tubulação da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) se rompeu na altura do quilômetro 47 da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa terça-feira (1º), por volta das 23h.

Com o rompimento da adutora de Botafogo, parte do asfalto cedeu e a área afetada, nas proximidades da faixa exclusiva para ônibus, foi interditada. Bairros de quatro cidades estão sem água.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o vazamento e a via totalmente alagada após o ocorrido.

Tubulação rompeu nas proximidades da faixa exclusiva para ônibus | Foto: Instagram/@arthur2oficial/Cortesia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a partir de informações de populares, os estilhaços do asfalto atingiram dois ônibus e deixaram um motorista ferido.

"Ele foi socorrido para uma unidade de saúde", afirmou a corporação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado.

Em nota, a Compesa destacou que foi identificado um vazamento na adutora de Botafogo em uma travessia aérea, e que bairros das cidades de Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, foram afetados e estão sem água [confira lista ao final do texto].

"A área já foi isolada, equipes da Companhia já se mobilizaram e encontram-se no local realizando o diagnóstico e preparação para iniciar as intervenções necessárias", afirmou a Compesa.

Ainda de acordo com a empresa, a previsão é que a retomada do abastecimento seja feita até o final da noite nesta quarta-feira (2), de forma gradual, conforme o calendário de abastecimento de cada área.



Confira lista dos bairros afetados:

Abreu e Lima: Caetés velho e Timbó, Alto São Miguel e Caetés III.

Paulista: Paratibe, Jardim Paulista Alto e Baixo, Maranguape II, Pau Amarelo, Nobre, Aurora Paulista, parte de Arthur Lundgren I e parte de Maranguape I



Olinda: Casa Caiada, Jardim Atlântico, Rio Doce, Bairro Novo, Jardim Fragoso, Ouro Preto, Jatobá, Cidade Tabajara, Monte, Bonsucesso, Guadalupe, Bultins, Águas Compridas, Alto da Bondade.



Igarassu: Cruz de Rebouças, Bonfim, Inhamã (parte), Santa Luzia, Triunfo, Loteamento Oliveiras, Recanto Agamenon e Três Ladeiras.

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