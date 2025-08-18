A- A+

Saúde e bem-estar Advocacia ganha Totalpass com Ingrid Zanella Em menos de um ano de gestão, Zanella garante acesso a academias e amplia cuidado com a saúde da advocacia pernambucana com o OABPass, garantindo impacto social

Em apenas oito meses de gestão, Ingrid Zanella transformou em política institucional o que antes era apenas promessa de campanha: garantir à advocacia pernambucana acesso a um amplo programa de saúde e bem-estar. Em evento realizado nesse sábado (16), a presidente da Ordem pernambucana anunciou o lançamento do OABPass. No encontro, realizado na SmartFit do Shopping Recife, foi apresentada a parceria com a TotalPass, uma das maiores plataformas de bem-estar corporativo do país, que agora passa a atender a advocacia pernambucana por meio do convênio firmado com a OAB-PE.

A iniciativa garante a todos os advogados e advogadas o direito de acesso ao benefício, incluindo ainda a possibilidade de cadastro de até três dependentes por usuário. A plataforma reúne academias, estúdios e serviços voltados à saúde física e mental, oferecendo uma solução completa e acessível para o cuidado com a qualidade de vida. O acesso está liberado a partir da próxima sexta (22). Basta baixar o aplicativo e acessar com o número do CPF.

“Esse é um compromisso que assumimos com coragem e planejamento. Sabemos da importância de cuidar da saúde física e mental da nossa classe. Esse projeto tem alma, tem propósito e tem impacto social concreto e imediato”, destacou Ingrid Zanella. Ao todo, a expectativa da OAB-PE é atingir cerca de 160 mil pessoas em todas as regiões do estado, consolidando o maior programa de bem-estar já lançado por uma seccional da OAB no Brasil. Para isso, foi essencial contar com a confiança e o engajamento de lideranças estratégicas da advocacia.

Lançamento movimentou a Smartfit do Shopping Recife e a advocacia. Foto: Vivian Ramos

No evento de anúncio da parceria com a Totalpass, os escritórios participantes da iniciativa receberam o reconhecimento simbólico por serem os primeiros parceiros do projeto, tornando viável o início do OABPass. São eles: Alirio Moraes de Melo & Advogados Associados; Baptista & Vasconcelos; Bruno Vanderlei Advogados; CME Advogados Associados; Correia de Carvalho & Ribeiro Advogados; Da Fonte Advogados; D'Emery - Sociedade de Advogados; EHS Advocacia; Fernanda Martins Advocacia; Frutuoso Advocacia; Guimarães e Lacerda Advocacia; João Varella Sociedade de Advogados; Leão e Afonso Bezerra Advocacia; Lira Silva e Cerqueira; Luís Gallindo Advocacia; Martorelli Advogados; Santana & Guedes Advocacia; Tallyta Bione Advogados.

A parceria com os escritórios reflete uma consciência coletiva de que saúde também é uma responsabilidade institucional. Com a adesão voluntária das bancas, foi possível apoiar o início do programa, que é tocado pela OAB Pernambuco. Os escritórios acreditaram no projeto, ajudaram a viabilizá-lo e agora são reconhecidos como pioneiros, inspirando outros a seguir o mesmo caminho. A expectativa é que mais bancas se unam ao movimento nos próximos meses, ampliando ainda mais o alcance.

Representando a TotalPass no evento, a gerente de relacionamento da rede, Paula Lunelli elogiou o pioneirismo da OAB-PE. “Nós temos muito orgulho de fazer parte desse marco. E temos certeza de que essa é apenas a primeira de muitas conquistas que vão elevar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de toda a comunidade jurídica de Pernambuco”, afirmou. A Totalpass é um benefício corporativo com foco no bem-estar integrado, que incentiva a mudança de hábitos e o cuidado com a saúde física e mental. A rede de academias Smartfit é um dos produtos exclusivos da marca, que segue em plena expansão.

