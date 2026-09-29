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Mulheres Advogada de centro-direita é a primeira mulher chefe de Governo do Marrocos Nomeação ocorre após vitória do PAM nas eleições parlamentares, em feito inédito para o país

O rei Mohammed VI do Marrocos nomeou Fátima Ezzahra El Mansouri como chefe de Governo nesta terça-feira (29), após a vitória de seu partido nas eleições parlamentares da semana passada, segundo um comunicado do gabinete real, um evento sem precedentes no país.

O monarca recebeu El Mansouri, coordenadora nacional do Partido Autenticidade e Modernidade (PAM), no palácio real em Rabat e a incumbiu de formar o novo governo, diz o comunicado.

O partido de centro-direita, que fazia parte da coalizão governamental anterior, conquistou 97 das 395 cadeiras na Câmara dos Representantes em uma eleição marcada por uma participação de 38%, a mais baixa em quase 20 anos.

Sem maioria absoluta, El Mansouri terá agora que negociar com outros partidos para formar uma coalizão governamental de cinco anos, embora as principais decisões relativas a setores estratégicos permaneçam prerrogativa do rei.

Esta advogada, de 50 anos, ingressou no PAM quando este foi fundado em 2008 pelo atual conselheiro do rei, Fouad Ali El Himma, que se retirou do partido em 2011.

Sob a bandeira deste partido, ela fez história em Marrakech ao se tornar, com apenas 33 anos, a primeira prefeita da cidade turística em 2009, cargo que segue ocupando após conseguir um segundo mandato em 2021.

Ela também atuou como ministra da Habitação no governo anterior de Aziz Akhanouch e foi eleita deputada nas eleições de 23 de setembro.

A votação ocorreu em um contexto de desconfiança em relação à classe política e preocupação com o aumento do desemprego e das desigualdades, especialmente entre os jovens.

A falta de perspectivas para uma parcela da juventude marroquina voltou à tona após a chegada em massa de imigrantes à cidade autônoma espanhola de Ceuta no final de julho.

El Mansouri terá que lidar com problemas socioeconômicos persistentes, ao mesmo tempo em que se esforça para restaurar a confiança dos cidadãos no governo.

Seu partido prometeu, durante a campanha, alcançar um crescimento médio anual de 5%, manter a inflação em 2% para preservar o poder de compra e criar pelo menos um milhão de empregos durante seu mandato.

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