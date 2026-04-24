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Advogada é suspeita de furtar celulares em loja no Recife; empresário publica vídeo e pede devolução

Na gravação, a mulher se aproxima de uma mesa com os aparelhos. Logo em seguida, vai até sua bolsa e guarda os celulares

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Crime aconteceu na terça-feira (21), e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimentoCrime aconteceu na terça-feira (21), e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma advogada foi flagrada furtando dois celulares em uma loja no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife.

O crime aconteceu na terça-feira (21), e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Na gravação, a mulher se aproxima de uma mesa com os aparelhos. Logo em seguida, vai até sua bolsa e guarda os celulares. 

No Instagram, o proprietário da loja de celulares, Misael Junior, publicou o vídeo marcando o perfil da mulher, e escreveu: "Por gentileza, me devolva os celulares".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Misael Junior (@misaelbj1)

O empresário postou que esteve na Delegacia da Boa Vista, também na área central, para complementar o Boletim de Ocorrência que fez pela internet.

"Como a pessoa se passa para fazer o que fez. Eu te não conheço. Devolve os telefones", pediu o homem.

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Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Delegacia da Internet, a ocorrência de furto em estabelecimento comercial.

"As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso", destacou a corporação.

A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com a advogada, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

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