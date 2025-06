Advogada que mandou matar marido é presa no Recife, 26 anos após o crime

A- A+

Foi presa, no bairro do Paissandu, centro do Recife, a advogada Maria Paula Siqueira Campos, de 62 anos. Capturada nesta sexta-feira (6), ela foi condenada, em 2016, por ter mandado matar o marido, o empresário Mário Celso Cavalcanti, em 1999.

A prisão foi cumprida em decorrência de mandado expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru (TJPE). A operação policial foi realizada por equipe da Delegacia de Joana Bezerra, sob a coordenação das delegadas Ana Luiza Mendonça e Ana Elisa Sobreira, e com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel).

Quando foi condenada, em 2016, Maria recebeu pena de 28 anos de reclusão. Ela não compareceu ao julgamento e estava foragida.

Conforme informou a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota, com a prisão de hoje, a advogada foi “encaminhada à Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio, Zona Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça”.

Relembre o caso

Celso estava chegando em casa quando foi assassinado. Ele morava com a família em Maurício de Nassau. Assim que Maria e o filho, de 12 anos, desceram do carro e entraram em casa, duas pessoas desceram de uma moto e efetuaram disparos de arma de fogo contra o empresário, que foi atingido na cabeça.

No tempo do crime, Maria atuava como defensora pública, no Juizado de Pequenas Causas de Caruaru. Já o marido dela era imobiliário e ficou bastante conhecido na cidade, por já ter sido secretário de Finanças na gestão municipal.



