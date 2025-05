A- A+

INUSITADO Advogada relata disputa judicial por guarda de bebê reborn; entenda o caso De acordo com a profissional, administração do Instagram da bebê também está sendo disputada

Um vídeo divulgado nas redes sociais da advogada Suzana Ferreira, especialista em Direito Digital, tem chamado a atenção dos usuários do Instagram. Com mais de 2,8 milhões de visualizações, o post traz o relato da profissional sobre o desejo de uma pessoa que a procurou para disputar judicialmente a guarda de uma bebê reborn.

Bebês reborns são bonecos feitos à mão, com técnica realista que os tornam muito parecidos com bebês de verdade.

De acordo com Suzana, a mulher teria procurado atendimento após o fim de um relacionamento.

Com a separação, a guarda da bebê reborn passou a ser discutida pelo casal após a insistência do homem para conviver com a bebê, alegando apego emocional.

“No atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê”, comentou Suzana.

Com o entrave, a mulher apontou achar justo a divisão dos custos não apenas com a compra da bebê reborn, como também com o enxoval preparado. Dessa forma, ela manifestou o desejo de tratar a questão judicialmente.

Além disso, a disputa também envolveria o acesso à conta do Instagram da bebê reborn.

“Ainda teria toda essa questão das redes sociais que são um ativo digital para as pessoas porque já estaria rendendo lucro”, completou a advogada.

Após negar assumir o caso, Suzana usou as redes sociais para refletir sobre a questão. “Eu fiquei muito pensativa sobre isso. Como o poder judiciário vai receber essas demandas, que são reais?”, concluiu a profissional.

Veja o relato completo da advogada sobre a disputa de guarda da bebê reborn:

